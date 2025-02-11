(Афанасьева-Никитина) Елена Тимофеевна 12.05.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

(Афанасьева-Никитина) Елена Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.05.1900

умерла 13.03.1982

Отец
Афанасьев-Никитин Тимофей Кузнец Антонович1852 г.р.
Мать
Евдокия Федоровна1859 г.р.
Супруги
Игушкин Константин Уч. Вов Степанович20.05.1901 г.р.
Дети
Шалагина (Игушкина) Анастасия Константиновна?.06.1925 г.р.
Игушкин Иван Константинович10.11.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1900

Отец: Афанасьев-Никитин Тимофей Кузнец Антонович

Мать: Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игушкин Константин Уч. Вов Степанович

Рождение ребёнка
?.06.1925

Дочь: Шалагина (Игушкина) Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Игушкин Константин Уч. Вов Степанович

Рождение ребёнка
10.11.1930

Сын: Игушкин Иван Константинович

Отец ребёнка: Игушкин Константин Уч. Вов Степанович

Рождение ребёнка
30.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Константин Уч. Вов Степанович

Смерть
13.03.1982

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