(Афанасьева-Никитина) Елена Тимофеевна
женский, родилась 12.05.1900
умерла 13.03.1982
ОтецАфанасьев-Никитин Тимофей Кузнец Антонович1852 г.р.
МатьЕвдокия Федоровна1859 г.р.
Супруги
Игушкин Константин Уч. Вов Степанович20.05.1901 г.р.
Дети
Шалагина (Игушкина) Анастасия Константиновна?.06.1925 г.р.
Игушкин Иван Константинович10.11.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.06.1925
Дочь: Шалагина (Игушкина) Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Игушкин Константин Уч. Вов Степанович
Рождение ребёнка
10.11.1930
Сын: Игушкин Иван Константинович
Отец ребёнка: Игушкин Константин Уч. Вов Степанович
Рождение ребёнка
30.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Константин Уч. Вов Степанович
Смерть
13.03.1982