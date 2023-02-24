Афанасьев - Никитин Тимофей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев - Никитин Тимофей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1824 г.р.

Жена

Около 1850 г.р.
Около 1857 г.р.
1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Афанасьев Антон Никитин

Мать: Пелагея Андреевна

Бракосочетание
05.?.1871

Жена: Гликерия Иларионовна

Рождение ребёнка
23.06.1872

Дочь: Агрипина Тимофеевна

Мать ребёнка: Гликерия Иларионовна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Гликерия Иларионовна

Рождение ребёнка
05.12.1878

Дочь: Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Гликерия Иларионовна

Бракосочетание
04.10.1882

Жена: Домна Максимовна

Рождение ребёнка
18.08.1883

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Домна Максимовна

Рождение ребёнка
15.05.1885

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Игушкина Христина Тимофеевна

Мать ребёнка: Домна Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Устиния Тимофеевна

Мать ребёнка: Домна Максимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Домна Максимовна

Рождение ребёнка
12.05.1900

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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