Афанасьев - Никитин Тимофей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1852
Отец: Афанасьев Антон Никитин
Мать: Пелагея Андреевна
Бракосочетание
05.?.1871
Жена: Гликерия Иларионовна
Рождение ребёнка
23.06.1872
Дочь: Агрипина Тимофеевна
Мать ребёнка: Гликерия Иларионовна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Гликерия Иларионовна
Рождение ребёнка
05.12.1878
Дочь: Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Гликерия Иларионовна
Бракосочетание
04.10.1882
Жена: Домна Максимовна
Рождение ребёнка
18.08.1883
Дочь: Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Домна Максимовна
Рождение ребёнка
15.05.1885
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Домна Максимовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Игушкина Христина Тимофеевна
Мать ребёнка: Домна Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Устиния Тимофеевна
Мать ребёнка: Домна Максимовна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Домна Максимовна
Рождение ребёнка
12.05.1900
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно