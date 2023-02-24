Игушкина (Афанасьева - Никитина) Христина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
03.?.1904
Рождение ребёнка
1913
Сын: Игушкин (иолотань) Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Игушкин (новосибирск Обл) (в Сибири До Войны) Яков Федорович
Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
27.06.1915
Дочь: Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Игушкин (новосибирск Обл) (в Сибири До Войны) Яков Федорович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Игушкин Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Игушкин (новосибирск Обл) (в Сибири До Войны) Яков Федорович
Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Игушкин (новосибирск Обл) (в Сибири До Войны) Яков Федорович
Смерть
Неизвестно