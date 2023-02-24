Игушкина (Афанасьева - Никитина) Христина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкина (Афанасьева - Никитина) Христина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Афанасьев - Никитин Тимофей Антонович

Мать: Домна Максимовна

Бракосочетание
03.?.1904

Муж: Игушкин (новосибирск Обл) (в Сибири До Войны) Яков Федорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Игушкин (иолотань) Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Игушкин (новосибирск Обл) (в Сибири До Войны) Яков Федорович

Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
27.06.1915

Дочь: Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Игушкин (новосибирск Обл) (в Сибири До Войны) Яков Федорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Игушкин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Игушкин (новосибирск Обл) (в Сибири До Войны) Яков Федорович

Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Игушкин (новосибирск Обл) (в Сибири До Войны) Яков Федорович

Смерть
Неизвестно
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