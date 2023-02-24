Игушкин Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкин Григорий Яковлевич

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Место рождения

Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

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Дети

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1952 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Игушкин (новосибирск Обл) (в Сибири До Войны) Яков Федорович

Мать: Игушкина Христина Тимофеевна

Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
27.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина Вера Федоровна

г. Мары
Рождение ребёнка
11.04.1952

Сын: Игушкин Владимир Григорьевия

Мать ребёнка: Игушкина Вера Федоровна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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