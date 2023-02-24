Игушкин Григорий Яковлевич
Место рожденияНовосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Игушкин (новосибирск Обл) (в Сибири До Войны) Яков Федорович
Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
27.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина Вера Федоровна
г. Мары
Рождение ребёнка
11.04.1952
Сын: Игушкин Владимир Григорьевия
Мать ребёнка: Игушкина Вера Федоровна
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно