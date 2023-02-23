Игушкина (Молчанова) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкина (Молчанова) Вера Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Григорий Яковлевич

г. Мары
Рождение ребёнка
11.04.1952

Сын: Игушкин Владимир Григорьевия

Отец ребёнка: Игушкин Григорий Яковлевич

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