Игушкина (Молчанова) Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Григорий Яковлевич
г. Мары
Рождение ребёнка
11.04.1952
Сын: Игушкин Владимир Григорьевия
Отец ребёнка: Игушкин Григорий Яковлевич