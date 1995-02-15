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Жильцов Николай Семенович

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Место рождения

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

23.04.1926

Дата смерти

15.02.1995

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1926

Отец: Жильцов Семен Михайлович

Мать: Жильцова Мария Григорьевна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
23.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Развод
Неизвестно

Жена: Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Газо-электросващик, ряд. сапер гвардии
Смерть
15.02.1995
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Знаменское кладбище, г. Суздаль, Владимирская область
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