Жильцов Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения23.04.1926
Дата смерти15.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1926
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
23.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
16.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Развод
Неизвестно
Жена: Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Газо-электросващик, ряд. сапер гвардии
Смерть
15.02.1995
Похороны
Неизвестно
Знаменское кладбище, г. Суздаль, Владимирская область