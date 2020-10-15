(Жильцова) Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1924
Дата смерти15.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жильцов Николай Семенович
Рождение ребёнка
16.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жильцов Николай Семенович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.2020