(Жильцова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жильцова) Мария Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1924

Дата смерти

15.10.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жильцов Николай Семенович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жильцов Николай Семенович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Развод
Неизвестно

Муж: Жильцов Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жильцов Николай Семенович

Смерть
15.10.2020
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
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