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Жильцов Семен Михайлович

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Место рождения

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1890

Отец: Жильцов Михаил Флорович

Мать: Жильцова Елена Ивановна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Крещение
04.02.1890
Церковь Михаила Архангела (Архангельская) в селе Михайлова Сторона
Godparents:Иван Флорович Жильцов, Екатерина Ивановна Спирина
Бракосочетание
15.01.1912

Жена: Жильцова Мария Григорьевна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.12.1912

Сын: Жильцов Ефим Семенович

Мать ребёнка: Жильцова Мария Григорьевна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники на крещении: Василий Михайлович Жильцов и жена Елена Ивановна Жильцова
Рождение ребёнка
16.08.1915

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Жильцова Мария Григорьевна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Жильцов Александр Семенович

Мать ребёнка: Жильцова Мария Григорьевна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
27.08.1922

Дочь: Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Жильцова Мария Григорьевна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
23.04.1926

Сын: Жильцов Николай Семенович

Мать ребёнка: Жильцова Мария Григорьевна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похоронен во Владимире после тяжелой болезни. Предположительно - гангрена.
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