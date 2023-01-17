Жильцов Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1890
Отец: Жильцов Михаил Флорович
Мать: Жильцова Елена Ивановна
с. Михайлова Сторона
Крещение
04.02.1890
Церковь Михаила Архангела (Архангельская) в селе Михайлова Сторона
Godparents:Иван Флорович Жильцов, Екатерина Ивановна Спирина
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
22.12.1912
Мать ребёнка: Жильцова Мария Григорьевна
Восприемники на крещении: Василий Михайлович Жильцов и жена Елена Ивановна Жильцова
Рождение ребёнка
16.08.1915
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Жильцова Мария Григорьевна
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Жильцов Александр Семенович
Мать ребёнка: Жильцова Мария Григорьевна
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
27.08.1922
Дочь: Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Жильцова Мария Григорьевна
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
23.04.1926
Сын: Жильцов Николай Семенович
Мать ребёнка: Жильцова Мария Григорьевна
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похоронен во Владимире после тяжелой болезни. Предположительно - гангрена.