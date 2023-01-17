Жильцова (Кочеткова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцова (Кочеткова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Бабарино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

02.08.1891

Дата смерти

01.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабарино, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Жильцов Семен Михайлович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.12.1912

Сын: Жильцов Ефим Семенович

Отец ребёнка: Жильцов Семен Михайлович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники на крещении: Василий Михайлович Жильцов и жена Елена Ивановна Жильцова
Рождение ребёнка
16.08.1915

Дочь: Вера Семеновна

Отец ребёнка: Жильцов Семен Михайлович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Жильцов Александр Семенович

Отец ребёнка: Жильцов Семен Михайлович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
27.08.1922

Дочь: Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Жильцов Семен Михайлович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
23.04.1926

Сын: Жильцов Николай Семенович

Отец ребёнка: Жильцов Семен Михайлович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Смерть
01.01.1980
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Знаменское кладбище, Суздальский район, Владимирская область
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