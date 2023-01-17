Жильцова (Кочеткова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1891
Дата смерти01.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
22.12.1912
Отец ребёнка: Жильцов Семен Михайлович
Восприемники на крещении: Василий Михайлович Жильцов и жена Елена Ивановна Жильцова
Рождение ребёнка
16.08.1915
Дочь: Вера Семеновна
Отец ребёнка: Жильцов Семен Михайлович
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Жильцов Александр Семенович
Отец ребёнка: Жильцов Семен Михайлович
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
27.08.1922
Дочь: Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Жильцов Семен Михайлович
с. Михайлова Сторона
Рождение ребёнка
23.04.1926
Сын: Жильцов Николай Семенович
Отец ребёнка: Жильцов Семен Михайлович
с. Михайлова Сторона
Смерть
01.01.1980
Похороны
Неизвестно
Знаменское кладбище, Суздальский район, Владимирская область