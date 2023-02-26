Афанасий Акимов
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Аким Самуйлов
Мать: Екатерина Лукина
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1882
Жена: Матрона Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1883
Дочь: Варвара Афанасиева
Мать ребёнка: Матрона Никитина
Рождение ребёнка
13.09.1885
Дочь: София Афанасиева
Мать ребёнка: Матрона Никитина
Рождение ребёнка
04.01.1888
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Матрона Никитина
Рождение ребёнка
21.08.1890
Сын: Моисей Афанасиев
Мать ребёнка: Матрона Никитина
Рождение ребёнка
16.05.1893
Сын: Стефан Афанасиев
Мать ребёнка: Матрона Никитина
Рождение ребёнка
09.02.1896
Сын: Фёдор Афанасиев
Мать ребёнка: Матрона Никитина
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Иоанн Афанасиев
Мать ребёнка: Матрона Никитина
Смерть
Неизвестно