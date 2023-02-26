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Афанасий Акимов

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Аким Самуйлов

Мать: Екатерина Лукина

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1882

Жена: Матрона Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1883

Дочь: Варвара Афанасиева

Мать ребёнка: Матрона Никитина

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1885

Дочь: София Афанасиева

Мать ребёнка: Матрона Никитина

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1888

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Матрона Никитина

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1890

Сын: Моисей Афанасиев

Мать ребёнка: Матрона Никитина

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1893

Сын: Стефан Афанасиев

Мать ребёнка: Матрона Никитина

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Фёдор Афанасиев

Мать ребёнка: Матрона Никитина

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Иоанн Афанасиев

Мать ребёнка: Матрона Никитина

Смерть
Неизвестно
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