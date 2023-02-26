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Екатерина Лукина

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.11.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1839

Отец: Лука Иванов

Мать: Акилина Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.05.1860

Муж: Аким Самуйлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1864

Сын: Афанасий Акимов

Отец ребёнка: Аким Самуйлов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Никифор Акимов

Отец ребёнка: Аким Самуйлов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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