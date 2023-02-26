Екатерина Лукина
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.11.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1839
Отец: Лука Иванов
Мать: Акилина Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.05.1860
Муж: Аким Самуйлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1864
Сын: Афанасий Акимов
Отец ребёнка: Аким Самуйлов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Никифор Акимов
Отец ребёнка: Аким Самуйлов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно