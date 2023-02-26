Лука Иванов
Место рожденияд.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смерти16.09.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Иван Денисов
Мать: Стефанида
д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1838
Жена: Акилина Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.11.1839
Дочь: Екатерина Лукина
Мать ребёнка: Акилина Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1842
Дочь: Ольга Лукина
Мать ребёнка: Акилина Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1844
Дочь: Ксения Лукина
Мать ребёнка: Акилина Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1845
Сын: Павел Лукин
Мать ребёнка: Акилина Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1846
Дочь: Устиния Лукина
Мать ребёнка: Акилина Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1849
Дочь: Евдокия Лукина
Мать ребёнка: Акилина Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ульяния Лукина
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Рождение ребёнка
12.08.1856
Дочь: Васса Лукина
Мать ребёнка: Акилина Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1859
Дочь: Мария Лукина
Мать ребёнка: Акилина Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.09.1879
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.