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Лука Иванов

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Место рождения

д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

16.09.1879

Пол

Мужской

Отец

До 1787 г.р.

Мать

До 1787 г.р.

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Иван Денисов

Мать: Стефанида

д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1838

Жена: Акилина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.11.1839

Дочь: Екатерина Лукина

Мать ребёнка: Акилина Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1842

Дочь: Ольга Лукина

Мать ребёнка: Акилина Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1844

Дочь: Ксения Лукина

Мать ребёнка: Акилина Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1845

Сын: Павел Лукин

Мать ребёнка: Акилина Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1846

Дочь: Устиния Лукина

Мать ребёнка: Акилина Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1849

Дочь: Евдокия Лукина

Мать ребёнка: Акилина Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ульяния Лукина

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Рождение ребёнка
12.08.1856

Дочь: Васса Лукина

Мать ребёнка: Акилина Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1859

Дочь: Мария Лукина

Мать ребёнка: Акилина Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.09.1879
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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