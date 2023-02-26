Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Наталия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Денисов

Рождение ребёнка
08.04.1806

Дочь: Мирия Иванова

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1806

Сын: Иродион Иванов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лука Иванов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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