Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Наталия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Денисов
Рождение ребёнка
08.04.1806
Дочь: Мирия Иванова
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1806
Сын: Иродион Иванов
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лука Иванов
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно