Матрона Никитина
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1882
Муж: Афанасий Акимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1883
Дочь: Варвара Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Акимов
Рождение ребёнка
13.09.1885
Дочь: София Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Акимов
Рождение ребёнка
04.01.1888
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Афанасий Акимов
Рождение ребёнка
21.08.1890
Сын: Моисей Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Акимов
Рождение ребёнка
16.05.1893
Сын: Стефан Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Акимов
Рождение ребёнка
09.02.1896
Сын: Фёдор Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Акимов
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Иоанн Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Акимов
Смерть
Неизвестно