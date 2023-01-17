Азанчевская Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения11.09.1845
Дата смерти1910
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1845
Бракосочетание
После 1870
Рождение ребёнка
03.08.1872
Дочь: Азаневская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1874
Сын: Азанчевский Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович
Рождение ребёнка
22.12.1877
Сын: Азанчевский Константин Николаевич
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович
Рождение ребёнка
11.01.1878
Дочь: Азанчевская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович
Рождение ребёнка
21.12.1880
Дочь: Азанчевская Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1882
Сын: Азанчевский Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович
Рождение ребёнка
05.04.1883
Сын: Азанчевский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1885
Дочь: Азанчевская Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович
Смерть
1910