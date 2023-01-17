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Азанчевская Вера Александровна

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Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.09.1845

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1845

Отец: Азанчевский Александр Васильевич

Мать: Азанчевская Анна Гавриловна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
После 1870

Муж: Азанчевский Николай Петрович

Рождение ребёнка
03.08.1872

Дочь: Азаневская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1874

Сын: Азанчевский Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович

Рождение ребёнка
22.12.1877

Сын: Азанчевский Константин Николаевич

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович

Рождение ребёнка
11.01.1878

Дочь: Азанчевская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович

Рождение ребёнка
21.12.1880

Дочь: Азанчевская Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1882

Сын: Азанчевский Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.04.1883

Сын: Азанчевский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1885

Дочь: Азанчевская Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Петрович

Смерть
1910
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