Азанчевская (Белявская) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанчевская (Белявская) Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1839

Сын: Азанчевский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.04.1842

Сын: Азанчевский Василий Александрович

Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич

Рождение ребёнка
08.01.1844

Сын: Азанчевский Иван Александрович

Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.09.1845

Дочь: Азанчевская Вера Александровна

Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1848

Сын: Азанчевский Александр Александрович

Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1849

Сын: Азанчевский Николай Александрович

Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич

Рождение ребёнка
29.12.1850

Сын: Азанчевский Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич

Рождение ребёнка
31.03.1853

Дочь: Борисович Анна Александровна

Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азанчевский Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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