Азанчевская (Белявская) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1839
Сын: Азанчевский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1842
Сын: Азанчевский Василий Александрович
Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич
Рождение ребёнка
08.01.1844
Сын: Азанчевский Иван Александрович
Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1845
Дочь: Азанчевская Вера Александровна
Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1848
Сын: Азанчевский Александр Александрович
Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1849
Сын: Азанчевский Николай Александрович
Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1850
Сын: Азанчевский Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич
Рождение ребёнка
31.03.1853
Дочь: Борисович Анна Александровна
Отец ребёнка: Азанчевский Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно