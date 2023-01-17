Азанчевский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1883
Дата смерти29.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1883
Рождение ребёнка
1923
Сын: Азанчевский Николай Александрович
Мать ребёнка: Азанчевская Ольга Адриановна
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азанчевский Евгений Александрович
Мать ребёнка: Азанчевская Ольга Адриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1971