Азанчевский Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанчевский Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1883

Дата смерти

29.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1883

Отец: Азанчевский Николай Петрович

Мать: Азанчевская Вера Александровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Азанчевский Николай Александрович

Мать ребёнка: Азанчевская Ольга Адриановна

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанчевский Евгений Александрович

Мать ребёнка: Азанчевская Ольга Адриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанчевская Ольга Адриановна

Смерть
29.11.1971
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