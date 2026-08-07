Азанчевский Александр Николаевич
мужской, родился 05.04.1883, Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
умер 29.11.1971, Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
МатьАзанчевская Вера Александровна11.09.1845 г.р.
ОтецАзанчевский Николай Петрович06.12.1834 г.р.
Супруги
Азанчевская (Голикова) Ольга Адриановна24.07.1898 г.р.
Дети
Азанчевский Николай Александрович1923 г.р.
Азанчевский Евгений АлександровичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1883
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азанчевский Евгений Александрович
Мать ребёнка: Азанчевская (Голикова) Ольга Адриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Азанчевский Николай Александрович
Мать ребёнка: Азанчевская (Голикова) Ольга Адриановна
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
29.11.1971
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область