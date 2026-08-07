Азанчевский Александр Николаевич 05.04.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Азанчевский Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.04.1883, Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

умер 29.11.1971, Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Мать
Азанчевская Вера Александровна11.09.1845 г.р.
Отец
Азанчевский Николай Петрович06.12.1834 г.р.
Супруги
Азанчевская (Голикова) Ольга Адриановна24.07.1898 г.р.
Дети
Азанчевский Николай Александрович1923 г.р.
Азанчевский Евгений АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1883

Отец: Азанчевский Николай Петрович

Мать: Азанчевская Вера Александровна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанчевский Евгений Александрович

Мать ребёнка: Азанчевская (Голикова) Ольга Адриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанчевская (Голикова) Ольга Адриановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Азанчевский Николай Александрович

Мать ребёнка: Азанчевская (Голикова) Ольга Адриановна

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Смерть
29.11.1971
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

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