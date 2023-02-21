Азанчевская (Голикова) Ольга Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанчевская (Голикова) Ольга Адриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1898

Дата смерти

26.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Азанчевский Николай Александрович

Отец ребёнка: Азанчевский Александр Николаевич

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанчевский Евгений Александрович

Отец ребёнка: Азанчевский Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азанчевский Александр Николаевич

Смерть
26.08.1981
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
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