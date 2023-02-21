Азанчевская (Голикова) Ольга Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1898
Дата смерти26.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Азанчевский Николай Александрович
Отец ребёнка: Азанчевский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азанчевский Евгений Александрович
Отец ребёнка: Азанчевский Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1981