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Черемонцев Александр Николаевич

Место рождения

Костромская Обл., Солигачский Р-Н, Бородовицинский С/С, Д. Колесниково

Дата рождения

27.09.1906

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906

Отец: Черемонцев Николай Сергеевич

Мать: Черемонцева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черемонцева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Черемонцева (Жижикова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калюкина (Черемонцева) Александра Александровна

Мать ребёнка: Черемонцева (Жижикова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
24.11.1934

Дочь: (Черемонцева) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Черемонцева (Жижикова) Анна Петровна

Военная служба
03.07.1941
Смерть
?.11.1941

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