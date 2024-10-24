Черемонцев Александр Николаевич
Место рожденияКостромская Обл., Солигачский Р-Н, Бородовицинский С/С, Д. Колесниково
Дата рождения27.09.1906
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черемонцева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Черемонцева (Жижикова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1934
Дочь: (Черемонцева) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Черемонцева (Жижикова) Анна Петровна
Военная служба
03.07.1941
Смерть
?.11.1941