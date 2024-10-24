Черемонцева Прасковья Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧеремонцева Прасковья Петровна

Черемонцева Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1906

Сын: Черемонцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Черемонцев Николай Сергеевич

Костромская Обл., Солигачский Р-Н, Бородовицинский С/С, Д. Колесниково
Рождение ребёнка
1910

Сын: Черемонцев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Черемонцев Николай Сергеевич

Колесниково
Рождение ребёнка
1912

Сын: Черемонцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Черемонцев Николай Сергеевич

Костромская Обл., Солигачский Р-Н, Бородовицынский С/С, Д. Колесниково
Рождение ребёнка
1917

Сын: Черемонцев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Черемонцев Николай Сергеевич

Колесниково
Рождение ребёнка
26.02.1921

Сын: Черемонцев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Черемонцев Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.