Черемонцев Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черемонцев Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1906
Сын: Черемонцев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Черемонцева Прасковья Петровна
Костромская Обл., Солигачский Р-Н, Бородовицинский С/С, Д. Колесниково
Рождение ребёнка
1910
Сын: Черемонцев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Черемонцева Прасковья Петровна
Колесниково
Рождение ребёнка
1912
Сын: Черемонцев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Черемонцева Прасковья Петровна
Костромская Обл., Солигачский Р-Н, Бородовицынский С/С, Д. Колесниково
Рождение ребёнка
1917
Сын: Черемонцев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Черемонцева Прасковья Петровна
Колесниково
Рождение ребёнка
26.02.1921
Сын: Черемонцев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Черемонцева Прасковья Петровна
Смерть
Неизвестно