Черемонцев Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемонцев Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черемонцев Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1906

Сын: Черемонцев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Черемонцева Прасковья Петровна

Костромская Обл., Солигачский Р-Н, Бородовицинский С/С, Д. Колесниково
Рождение ребёнка
1910

Сын: Черемонцев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Черемонцева Прасковья Петровна

Колесниково
Рождение ребёнка
1912

Сын: Черемонцев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Черемонцева Прасковья Петровна

Костромская Обл., Солигачский Р-Н, Бородовицынский С/С, Д. Колесниково
Рождение ребёнка
1917

Сын: Черемонцев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Черемонцева Прасковья Петровна

Колесниково
Рождение ребёнка
26.02.1921

Сын: Черемонцев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Черемонцева Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно
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