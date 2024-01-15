Черемонцева (Жижикова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1902
Отец: Жижиков Петр Фомич
Мать: Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Черемонцев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калюкина Александра Александровна
Отец ребёнка: Черемонцев Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно