Черемонцева (Жижикова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемонцева (Жижикова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1902

Отец: Жижиков Петр Фомич

Мать: Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Черемонцев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калюкина Александра Александровна

Отец ребёнка: Черемонцев Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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