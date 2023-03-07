Тарасов Нестер Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Тарасов Никита Мартынов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Стародумова Ксения (Оксинья) (Нестерова)
Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Евдокия Нестерова
Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Параскева Нестерова
Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Феврония Нестерова
Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Степанида Нестерова
Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Марфа Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762