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Тарасов Нестер Никитин

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Место рождения

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Тарасов Никита Мартынов

Мать: не указана

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Стародумова Ксения (Оксинья) (Нестерова)

Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Евдокия Нестерова

Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Параскева Нестерова

Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Тарасов Сава Нестеров

Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Тарасов Никита Нестеров

Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Феврония Нестерова

Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Степанида Нестерова

Мать ребёнка: Тарасова Марфа Андреева

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Марфа Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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