Тарасова (Лошкина) Марфа Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Лошкин Андрей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Стародумова Ксения (Оксинья) (Нестерова)
Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Евдокия Нестерова
Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Параскева Нестерова
Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Феврония Нестерова
Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Степанида Нестерова
Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792