Тарасова (Лошкина) Марфа Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова (Лошкина) Марфа Андреева

Тарасова (Лошкина) Марфа Андреева

avatar

Место рождения

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Лошкин Андрей Иванов

Мать: не указана

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Стародумова Ксения (Оксинья) (Нестерова)

Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Евдокия Нестерова

Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Параскева Нестерова

Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Тарасов Сава Нестеров

Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Тарасов Никита Нестеров

Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Феврония Нестерова

Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Степанида Нестерова

Отец ребёнка: Тарасов Нестер Никитин

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Нестер Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close