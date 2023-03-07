Стародумова (Тарасова) Ксения (Оксинья) (Нестерова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Тарасов Нестер Никитин
Мать: Тарасова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Стародумов Маркел Федоров
Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Стародумов Аверкий Федоров
Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Стародумов Ларион Федоров
Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Стародумов Андрей Федоров
Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Акилина Федорова
Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Стародумов Василий Федоров
Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин
Рождение ребёнка
28.09.1786 ст.
Дочь: Неонила Федорова
Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802