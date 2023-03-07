Стародумова (Тарасова) Ксения (Оксинья) (Нестерова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова (Тарасова) Ксения (Оксинья) (Нестерова)

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Место рождения

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Тарасов Нестер Никитин

Мать: Тарасова Марфа Андреева

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Стародумов Маркел Федоров

Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Стародумов Аверкий Федоров

Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Стародумов Ларион Федоров

Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Стародумов Андрей Федоров

Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Акилина Федорова

Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Стародумов Василий Федоров

Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1786 ст.

Дочь: Неонила Федорова

Отец ребёнка: Стародумов Федор Калинин

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Федор Калинин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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