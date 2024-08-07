Зазнобин Федор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зазнобин Федор Игнатьев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
18.09.1892
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
02.12.1894
Дочь: (Зазнобина) Варвара Федорова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
05.10.1896
Дочь: (Зазнобина) Евлампия Федорова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
11.11.1898
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно