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Зазнобин Федор Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зазнобин Федор Игнатьев

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
18.09.1892

Сын: Зазнобин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
02.12.1894

Дочь: (Зазнобина) Варвара Федорова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: (Зазнобина) Евлампия Федорова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
11.11.1898

Сын: Зазнобин Иоанн Федоров

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Смерть
Неизвестно

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