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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зазнобин Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зазнобин Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова
Отец ребёнка: Зазнобин Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Зазнобин Федор Игнатьев