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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зазнобин Федор Федоров

Отец ребёнка: Зазнобин Федор Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зазнобин Кузьма Федоров

Отец ребёнка: Зазнобин Федор Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова

Отец ребёнка: Зазнобин Федор Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Зазнобин Михаил Федоров

Отец ребёнка: Зазнобин Федор Игнатьев

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