Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1892
Отец ребёнка: Зазнобин Федор Федоров
Рождение ребёнка
02.12.1894
Дочь: (Зазнобина) Варвара Федорова
Отец ребёнка: Зазнобин Федор Федоров
Рождение ребёнка
05.10.1896
Дочь: (Зазнобина) Евлампия Федорова
Отец ребёнка: Зазнобин Федор Федоров
Рождение ребёнка
11.11.1898
Отец ребёнка: Зазнобин Федор Федоров
Смерть
Неизвестно