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Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зазнобин Федор Федоров

Рождение ребёнка
18.09.1892

Сын: Зазнобин Михаил Федоров

Отец ребёнка: Зазнобин Федор Федоров

Рождение ребёнка
02.12.1894

Дочь: (Зазнобина) Варвара Федорова

Отец ребёнка: Зазнобин Федор Федоров

Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: (Зазнобина) Евлампия Федорова

Отец ребёнка: Зазнобин Федор Федоров

Рождение ребёнка
11.11.1898

Сын: Зазнобин Иоанн Федоров

Отец ребёнка: Зазнобин Федор Федоров

Смерть
Неизвестно

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