Зазнобин Федор Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти26.06.1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Зазнобин Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: ?
Смерть
26.06.1897
Причина смерти: от рака в желудке