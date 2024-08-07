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Зазнобин Федор Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

26.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Зазнобин Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зазнобин Федор Федоров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зазнобин Кузьма Федоров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Зазнобин Михаил Федоров

Мать ребёнка: ?

Смерть
26.06.1897
Причина смерти: от рака в желудке

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