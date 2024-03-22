Калачева Федосья / Феодосия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачева Федосья / Феодосия Никитична

Место рождения

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
09.11.1881 ст.

Муж: Калачев Иван Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Василий Иванович и Иеремей Иванович, по невесте: деревни Долгополья крестьяне Тимофей Герасимович и Ефим Иванович Источник: ГАЯО Метрические книги цер... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1882 ст.

Сын: Калачев Александр Иванович

Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.08.1882 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства села Рождествина крестьянские дети Иван и Дарья Ивановы Источни... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1884 ст.

Сын: Калачев Никита Иванович

Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.05.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Евдоким [Иванович Калачев] и вдова Евдок... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1889 ст.

Сын: Калачев Петр Иванович

Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.06.1889 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдатский сын Степан Иванович Калачев и крестьянская вдо... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1890 ст.

Дочь: Калачева Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.10.1890 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Стефан Иванович и крестьянская дочь Дарья Васи... Показать все
Смерть
Неизвестно
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