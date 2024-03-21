Калачев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения02.06.1889 ст.
Дата смерти21.06.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
02.06.1889 ст.
дата крещения - 04.06.1889 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдатский сын Степан Иванович Калачев и крестьянская вдо... Показать все
Смерть
21.06.1889 ст.
дата погребения - 23.06.1889 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3х недель причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все