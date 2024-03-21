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Калачев Петр Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.06.1889 ст.

Дата смерти

21.06.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1889 ст.

Отец: Калачев Иван Иванович

Мать: Калачева Федосья / Феодосия Никитична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.06.1889 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдатский сын Степан Иванович Калачев и крестьянская вдо... Показать все
Смерть
21.06.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 23.06.1889 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3х недель причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все
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