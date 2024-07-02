Приемный Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти13.06.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Смерть
13.06.1897 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
приимыш дата погребения - 15.06.1897 место смерти -с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 7м причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все