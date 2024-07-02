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Приемный Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

13.06.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: Гулина Калачева Федосья / Феодосия Никитична

Смерть
13.06.1897 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
приимыш дата погребения - 15.06.1897 место смерти -с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 7м причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все

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