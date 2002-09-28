Найтмермун Стейси
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2002
Отец: Найтмермун Волхикар
Мать: Нортвест Эбигейл
Рождение ребёнка
31.07.2023
Сын: Вуд Колз
Отец ребёнка: Вуд Николас
Рождение ребёнка
31.07.2023
Сын: Вуд Тей
Отец ребёнка: Вуд Николас
Рождение ребёнка
17.04.2030
Дочь: Вуд Вероника
Отец ребёнка: Вуд Николас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вуд Николас