Найтмермун Волхикар
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1981
Отец: Найтмермун Томас
Мать: Найтмермун Ванесса
Рождение ребёнка
28.09.2002
Дочь: Найтмермун Стейси
Мать ребёнка: Нортвест Эбигейл
Рождение ребёнка
28.09.2002
Дочь: Найтмермун Хелен
Мать ребёнка: Нортвест Эбигейл
Рождение ребёнка
28.02.2010
Сын: Найтмермун Грэг
Мать ребёнка: Нортвест Эбигейл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нортвест Эбигейл