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Найтмермун Волхикар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1981

Отец: Найтмермун Томас

Мать: Найтмермун Ванесса

Рождение ребёнка
28.09.2002

Дочь: Найтмермун Стейси

Мать ребёнка: Нортвест Эбигейл

Рождение ребёнка
28.09.2002

Дочь: Найтмермун Хелен

Мать ребёнка: Нортвест Эбигейл

Рождение ребёнка
28.02.2010

Сын: Найтмермун Грэг

Мать ребёнка: Нортвест Эбигейл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нортвест Эбигейл

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