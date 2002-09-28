Найтмермун Хелен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найтмермун Хелен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.2002

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

1983 г.р.

Муж

2000 г.р.

Дети

2022 г.р.
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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2002

Отец: Найтмермун Волхикар

Мать: Нортвест Эбигейл

Рождение ребёнка
19.06.2022

Сын: Пендрагон Айдар

Отец ребёнка: Пендрагон Артур

Рождение ребёнка
23.01.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пендрагон Артур

Рождение ребёнка
09.03.2030

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пендрагон Артур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пендрагон Артур

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