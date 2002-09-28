Найтмермун Хелен
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2002
Отец: Найтмермун Волхикар
Мать: Нортвест Эбигейл
Рождение ребёнка
19.06.2022
Сын: Пендрагон Айдар
Отец ребёнка: Пендрагон Артур
Рождение ребёнка
23.01.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пендрагон Артур
Рождение ребёнка
09.03.2030
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пендрагон Артур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пендрагон Артур