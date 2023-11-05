Нортвест Эбигейл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нортвест Эбигейл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1983

Отец: Нортвест Энтони

Мать: Нортвест Нора

Рождение ребёнка
28.09.2002

Дочь: Найтмермун Стейси

Отец ребёнка: Найтмермун Волхикар

Рождение ребёнка
28.09.2002

Дочь: Найтмермун Хелен

Отец ребёнка: Найтмермун Волхикар

Рождение ребёнка
28.02.2010

Сын: Найтмермун Грэг

Отец ребёнка: Найтмермун Волхикар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найтмермун Волхикар

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