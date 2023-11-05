Нортвест Эбигейл
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1983
Отец: Нортвест Энтони
Мать: Нортвест Нора
Рождение ребёнка
28.09.2002
Дочь: Найтмермун Стейси
Отец ребёнка: Найтмермун Волхикар
Рождение ребёнка
28.09.2002
Дочь: Найтмермун Хелен
Отец ребёнка: Найтмермун Волхикар
Рождение ребёнка
28.02.2010
Сын: Найтмермун Грэг
Отец ребёнка: Найтмермун Волхикар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Найтмермун Волхикар