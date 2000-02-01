Вуд Николас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вуд Николас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1983 г.р.

Жена

2002 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2000

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Фостер Аннабет

Рождение ребёнка
31.07.2023

Сын: Вуд Колз

Мать ребёнка: Найтмермун Стейси

Рождение ребёнка
31.07.2023

Сын: Вуд Тей

Мать ребёнка: Найтмермун Стейси

Рождение ребёнка
17.04.2030

Дочь: Вуд Вероника

Мать ребёнка: Найтмермун Стейси

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найтмермун Стейси

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