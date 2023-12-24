Маркевич Никандр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1877 ст.
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1897 ст.
Дочь: Маркевич Варвара Никандровна
Мать ребёнка: Маркевич (Гультяева) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.
Сын: Маркевич Трофим Никандрович
Мать ребёнка: Маркевич (Гультяева) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
07.01.1902 ст.
Дочь: Маркевич Татьяна Никандровна
Мать ребёнка: Маркевич (Гультяева) Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно