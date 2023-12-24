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Маркевич Никандр Сергеевич

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

24.09.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1877 ст.

Отец: Маркевич Сергей Петрович

Мать: Маркевич Зиновья Логиновна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Жена: Маркевич (Гультяева) Евдокия Яковлевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1897 ст.

Дочь: Маркевич Варвара Никандровна

Мать ребёнка: Маркевич (Гультяева) Евдокия Яковлевна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.

Сын: Маркевич Трофим Никандрович

Мать ребёнка: Маркевич (Гультяева) Евдокия Яковлевна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1902 ст.

Дочь: Маркевич Татьяна Никандровна

Мать ребёнка: Маркевич (Гультяева) Евдокия Яковлевна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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