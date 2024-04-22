Маркевич Зиновья Логиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1875 ст.
Дочь: Маркевич Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Маркевич Сергей Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1877 ст.
Сын: Маркевич Никандр Сергеевич
Отец ребёнка: Маркевич Сергей Петрович
Рождение ребёнка
28.08.1882 ст.
Дочь: Маркевич Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Маркевич Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно