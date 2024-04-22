Маркевич Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркевич Сергей Петрович

Маркевич Сергей Петрович

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Жена: Маркевич Зиновья Логиновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1875 ст.

Дочь: Маркевич Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Маркевич Зиновья Логиновна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1877 ст.

Сын: Маркевич Никандр Сергеевич

Мать ребёнка: Маркевич Зиновья Логиновна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1882 ст.

Дочь: Маркевич Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Маркевич Зиновья Логиновна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close