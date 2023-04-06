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Бирюлин Степан Яковлев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Около 1728 г.р.

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Бирюлин Яков Прокофьев

Мать: Бирюлина Катерина Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Бирюлин Григорий Степанов

Мать ребёнка: Бирюлина Авдотья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Бирюлин Федор Степанов

Мать ребёнка: Бирюлина Авдотья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюлина Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1818
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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