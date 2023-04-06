Бирюлин Степан Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Бирюлин Яков Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Бирюлин Григорий Степанов
Мать ребёнка: Бирюлина Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Бирюлина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюлина Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1818