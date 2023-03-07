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Бирюлин Яков Прокофьев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Бирюлин Прокофей Максимов

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Бирюлин Степан Яковлев

Мать ребёнка: Бирюлина Катерина Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Феона Яковлева

Мать ребёнка: Бирюлина Катерина Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Бирюлин Матвей Яковлев

Мать ребёнка: Бирюлина Катерина Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Бирюлина Катерина Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюлина Катерина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1763
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