Бирюлин Яков Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Бирюлин Прокофей Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Бирюлина Катерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Феона Яковлева
Мать ребёнка: Бирюлина Катерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Бирюлина Катерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Бирюлина Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763