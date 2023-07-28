Бирюлина Катерина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Бирюлин Яков Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Феона Яковлева
Отец ребёнка: Бирюлин Яков Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Бирюлин Яков Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Бирюлин Яков Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763