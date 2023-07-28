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Бирюлина Катерина Иванова

Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Бирюлин Степан Яковлев

Отец ребёнка: Бирюлин Яков Прокофьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Феона Яковлева

Отец ребёнка: Бирюлин Яков Прокофьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Бирюлин Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Бирюлин Яков Прокофьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Бирюлин Яков Прокофьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюлин Яков Прокофьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1763