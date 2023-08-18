Иван Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Бирюлина Катерина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1744
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область