Иван Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Бирюлина Катерина Иванова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1744