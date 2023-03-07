Бирюлин Федор Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Бирюлин Степан Яковлев
Мать: Бирюлина Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Бирюлин Петр Федоров
Мать ребёнка: Бирюлина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Бирюлин Иван Федоров
Мать ребёнка: Бирюлина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Бирюлина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюлина Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850