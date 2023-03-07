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Бирюлин Федор Степанов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Бирюлин Степан Яковлев

Мать: Бирюлина Авдотья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Бирюлин Петр Федоров

Мать ребёнка: Бирюлина Екатерина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Бирюлин Иван Федоров

Мать ребёнка: Бирюлина Екатерина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Бирюлин Федор Федоров

Мать ребёнка: Бирюлина Екатерина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюлина Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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