Бирюлина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюлина Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Бирюлин Григорий Степанов

Отец ребёнка: Бирюлин Степан Яковлев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Бирюлин Федор Степанов

Отец ребёнка: Бирюлин Степан Яковлев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюлин Степан Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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