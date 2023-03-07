Бирюлин Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюлин Иван Федоров

Бирюлин Иван Федоров

avatar

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Бирюлин Федор Степанов

Мать: Бирюлина Екатерина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Арина Иванова

Мать ребёнка: Бирюлина Марья Павлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Бирюлина Марья Павлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюлина Марья Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close