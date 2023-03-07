Бирюлин Иван Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Бирюлин Федор Степанов
Мать: Бирюлина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Арина Иванова
Мать ребёнка: Бирюлина Марья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Бирюлина Марья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюлина Марья Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850