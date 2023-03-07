Бирюлина Марья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Арина Иванова
Отец ребёнка: Бирюлин Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Бирюлин Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирюлин Иван Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850