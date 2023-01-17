Петров Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1970
Дочь: Тесля Ирина Станиславовна
Мать ребёнка: Петрова Антонина Ниловна
Рождение ребёнка
02.05.?
Сын: Петров Андрей Станиславович
Мать ребёнка: Петрова Антонина Ниловна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Антонина Ниловна
Смерть
Неизвестно