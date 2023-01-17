Петров Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Станислав

Петров Станислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1970

Дочь: Тесля Ирина Станиславовна

Мать ребёнка: Петрова Антонина Ниловна

Рождение ребёнка
02.05.?

Сын: Петров Андрей Станиславович

Мать ребёнка: Петрова Антонина Ниловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Антонина Ниловна

Смерть
Неизвестно
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