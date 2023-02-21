Петрова (Сергеева) Антонина Ниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Нил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1970
Дочь: Тесля Ирина Станиславовна
Отец ребёнка: Петров Станислав
Рождение ребёнка
02.05.?
Сын: Петров Андрей Станиславович
Отец ребёнка: Петров Станислав
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Станислав
Смерть
Неизвестно