Петрова (Сергеева) Антонина Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Сергеева) Антонина Ниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Нил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1970

Дочь: Тесля Ирина Станиславовна

Отец ребёнка: Петров Станислав

Рождение ребёнка
02.05.?

Сын: Петров Андрей Станиславович

Отец ребёнка: Петров Станислав

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Станислав

Смерть
Неизвестно
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